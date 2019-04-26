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После ссоры с возлюбленным жительница Ростова получила ранение в живот

После ссоры с возлюбленным жительница Ростова получила ранение в живот
В Ростове девушка после ссоры с сожителем получила ранение в живот. Инцидент случился на Пасху, 28 апреля.

По информации DonDay.ru, 29-летняя Анастасия В. отмечала праздник вместе с возлюбленным. После определённой дозы алкоголя между парой возник конфликт. Дошло даже до того, что девушка начала плакать и кричать. Что произошло дальше, пока остаётся тайной, но она оказалась на больничной койке с серьёзной травмой.

Источник издания сообщил, что на месте происшествия работали сотрудники скорой помощи и правоохранительных органов. Медики диагностировали у Анастасии проникающее ранение брюшной полости. Сейчас она находится в больнице в тяжёлом состоянии.

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