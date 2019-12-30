На Дону девушка погибла, выпав с пятого этажа



В Ростовской области погибла девушка, выпав из окна многоэтажки. Трагический случай произошёл 1 января в Зернограде на улице Чкалова.



По предварительной информации, 28-летняя Марина Т. отмечала новый год в своей квартире вместе со своим 30-летним знакомым. Молодые люди устроили застолье с закусками и выпивкой. Наутро девушку нашли мёртвой под балконом многоэтажки.



По информации источника, в результате падения молодая жительница Зернограда получила травмы несовместимые с жизнью. Предположительно, погибшая выпала с балкона пятого этажа.



Как стало известно, у девушки остался маленький сын. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.