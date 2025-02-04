В страшной аварии на трассе в Ростовской области пострадал 26-летний парень

Фото: Госавтоинспекция РО

В результате массовой аварии на трассе в Ростовской области пострадал 26-летний парень. ДТП произошло 4 февраля около 12:40 на дороге между станицами Кагальницкой и Кировской.По предварительным данным, 46-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Ауди», предприняла попытку обгона. Однако она не выбрала безопасную дистанцию и врезалась в «Киа Соренто». В результате столкновения «Киа» ударилась о припаркованный на обочине автомобиль «Соллерс». От силы удара машины разбросало в разные стороны. Иномарки превратились в груду покореженного металла.Как проинформировала Госавтоинспекция Ростовской области, в этой аварии пострадал 26-летний водитель «Киа». Его немедленно доставили в медицинское учреждение для получения необходимой помощи.