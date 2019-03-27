В столкновении двух авто в Ростовской области пострадал мужчина



В Ростовской области машина сбила мужчину. Дорожное происшествие случилось в Азове 28 марта около 15:30.



На Севастопольской улице 46-летний водитель «Форда Фокуса» стал поворачивать с крайнего правого ряда. В это время ему навстречу ехал «ВАЗ-21099» под управлением 44-летнего мужчины. Владелец иномарки не уступил ему дорогу, из-за чего машины столкнулись.



- При ДТП пострадал водитель отечественного авто, - рассказали в пресс-службе ОГИБДД МО МВД России «Азовский».



Он получил травмы и был доставлен в больницу.