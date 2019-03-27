Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В столкновении двух авто в Ростовской области пострадал мужчина

В столкновении двух авто в Ростовской области пострадал мужчина
В Ростовской области машина сбила мужчину. Дорожное происшествие случилось в Азове 28 марта около 15:30.

На Севастопольской улице 46-летний водитель «Форда Фокуса» стал поворачивать с крайнего правого ряда. В это время ему навстречу ехал «ВАЗ-21099» под управлением 44-летнего мужчины. Владелец иномарки не уступил ему дорогу, из-за чего машины столкнулись.

- При ДТП пострадал водитель отечественного авто, - рассказали в пресс-службе ОГИБДД МО МВД России «Азовский».

Он получил травмы и был доставлен в больницу.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.