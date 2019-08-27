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В Ростовской области один человек пострадал при столкновение двух авто

В Ростовской области один человек пострадал при столкновение двух авто
В Ростовской области в ДТП с участием двух авто пострадал один человек. Авария произошла в Азове 29 августа около 14:30.

Предварительно, на перекрёстке в переулке Некрасова водитель «Лада Гранта» не уступил дорогу мужчине за рулём «Хонда Цивик». В результате легковушки столкнулись. Обе машины оказались сильно повреждены.

- Пассажир «Лада Гранта» получил травмы и был доставлен в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Личности водителей и пострадавшего устанавливаются.

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