В Ростовской области один человек пострадал при столкновение двух авто



В Ростовской области в ДТП с участием двух авто пострадал один человек. Авария произошла в Азове 29 августа около 14:30.



Предварительно, на перекрёстке в переулке Некрасова водитель «Лада Гранта» не уступил дорогу мужчине за рулём «Хонда Цивик». В результате легковушки столкнулись. Обе машины оказались сильно повреждены.



- Пассажир «Лада Гранта» получил травмы и был доставлен в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



Личности водителей и пострадавшего устанавливаются.