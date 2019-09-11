В столкновении двух авто в Ростовской области пострадала маленькая девочка



Ребёнок получил травмы в результате аварии в Ростовской области. Две иномарки столкнулись в Азове 12 сентября около 13 часов.



По переулку Олега Кошевого ехал автомобиль «Киа Соул» под управлением 61-летнего мужчины. Предположительно, на перекрёстке он не уступил дорогу 61-летнему водителю «Рено Логана». В результате иномарки столкнулись.



- В ДТП пострадала девятилетняя пассажирка «Рено Логана», - рассказали в пресс-службе ОГИБДД МО МВД России «Азовский».



Медики доставили малышку в больницу. По факту происшествия проводится проверка.