В столкновении двух иномарок в Азове пострадала пенсионерка



В Азове столкнулись две иномарки. Дорожно-транспортное происшествие случилось 26 марта в переулке Коллонтаевском.



По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля «Хендай Акцент» не уступил дорогу «Дэу Матиз» под управлением 51-летнего мужчины. В результате на перекрестке автомобили столкнулись.



От силы удара «Дэу Матиз» влетел в витрину кафе. Пассажирка иномарки, влетевшей в витрину, не только испугалась, но и получила травмы.



С различными повреждениями 58-летнюю женщину доставили в медицинское учреждение.