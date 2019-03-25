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В столкновении двух иномарок в Азове пострадала пенсионерка

В столкновении двух иномарок в Азове пострадала пенсионерка
В Азове столкнулись две иномарки. Дорожно-транспортное происшествие случилось 26 марта в переулке Коллонтаевском.

По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля «Хендай Акцент» не уступил дорогу «Дэу Матиз» под управлением 51-летнего мужчины. В результате на перекрестке автомобили столкнулись.

От силы удара «Дэу Матиз» влетел в витрину кафе. Пассажирка иномарки, влетевшей в витрину, не только испугалась, но и получила травмы.

С различными повреждениями 58-летнюю женщину доставили в медицинское учреждение.

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