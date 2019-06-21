В Шахтах водитель за рулем такси сбил женщину-пешехода



В Шахтах водитель за рулем такси сбил женщину-пешехода. Происшествие случилось на улице Советской 22 июня около 13 часов. Информацию о ДТП передает DonDay Шахты.



Сообщается, что водитель двигался на машине с логотипом «Семейного такси». Он направлялся в сторону Грушевского моста. В этот момент недалеко от пешеходного перехода дорогу переходила женщина. Автомобиль наехал на человека. От удара повредилось лобовое стекло машины.



Очевидцы рассказывают, что в результате аварии женщина получила травму головы. Врачи скорой помощи доставили ее в больницу.