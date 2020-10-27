В Азове столкнулись четыре легковушки: пострадали двое

В Азове в столкновении четырех машин пострадали два человека. Авария случилась вечером на улице Московской, 221.На «зебре» перед перекрестком 27-летний водитель за рулем «БМВ» врезался в «Рено Логан». От силы столкновения машины отбросило в стороны на другие авто: «БМВ» - на «Ладу Приору», а «Рено» - на «Хендай Элантру».По данным отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области в результате аварии травмы получили 44-летний водитель «Рено» и 24-летняя пассажирка «Лады».