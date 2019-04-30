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В столкновении ЗИЛа и «Рено» в Ростовской области пострадали трое, в том числе ребенок

В столкновении ЗИЛа и «Рено» в Ростовской области пострадали трое, в том числе ребенок
В Ростовской области в результате столкновения грузовика и легковушки пострадали три человека, в том числе ребёнок.

ДТП произошло в Дубовском районе на трассе Волгодонск – Дубовское 5 мая. По предварительным данным, 28-летний водитель иномарки не уступил дорогу ЗИЛу. В результате произошло столкновение.
- В ДТП пострадали и были доставлены в больницу водитель «Рено», а также два его пассажира: 28-летняя женщина и 9-летний ребенок, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

61-летний водитель грузовика не пострадал. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.

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