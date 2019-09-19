В Ростовской области после пожара на производстве обнаружили труп мужчины



Тело мужчины обнаружили после тушения пожара в Ростовской области. Происшествие случилось в посёлке Саловском Волгодонского района. Сообщение о возгорании на производственной базе поступило 23 сентября примерно в 5:30.



- В ликвидации горения участвовали 15 человек и четыре единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - Площадь пожара составила десять квадратных метров.



На тушение, согласно информации ведомства, ушло около получаса. В результате ЧП погиб 39-летний мужчина. Труп рабочего нашли в подвале. Причиной смерти стало отравление продуктами горения. По предварительным данным, пожар начался из-за нарушения правил безопасности при использовании электронагревательных приборов.