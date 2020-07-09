Дончанин до смерти избил своего собутыльника из ревности

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В Ростовской области задержали 43-летнего мужчину, который избил своего знакомого до смерти. На жителя Сальска завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом сообщили в следственном управлении следственного комитета по Ростовской области.По версии следователей, происшествие случилось 10 июля. Знакомые выпивали в доме у подозреваемого. Через некоторое время мужчины начали ссориться. Как оказалось, задержанный приревновал свою сожительницу к 59-летнему гостю. Скандал перерос в драку. Хозяин стал избивать собутыльника, ударяя его по голове и телу. От полученных травм потерпевший скончался на месте.