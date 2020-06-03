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Три последние жертвы коронавируса были пациентами ковидного госпиталя в Шахтах

Три последние жертвы коронавируса были пациентами ковидного госпиталя в Шахтах
В Ростовской области за последние сутки скончались трое больных коронавирусом. Оказалось, что все они были пациентами ковидного госпиталя в Шахтах. Об этом пишет DonDay Шахты со ссылкой на городскую администрацию.

Жертвами COVID-19 стали жители Шахт, Гуково и Новошахтинска. Это 79-летняя женщина с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, мужчина 80 лет с хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы и 61-летний мужчина с хроническим заболеванием легких. Оба мужчины поздно обратились за медицинской помощью.

Сейчас в ковидном госпитале в Шахтах четыре пациента находятся в тяжелом состоянии, один шахтинец в реанимации подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Напомним, по состоянию на 4 июня в Ростовской области выявлены 5 557 зараженных коронавирусом. Выздоровели за весь период более двух тысяч дончан, 43 скончались.

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