В ковидном госпитале Шахт скончалась 74-летняя пациентка
В Шахтах скончалась 74-летняя пациентка, находящаяся в ковидном госпитале. Женщина скончалась утром 28 мая, сообщил DonDay Шахты.
Жизнь пациентки поддерживали с помощью аппарата искусственной вентиляции легких. Кроме того, у женщины имелись хронические заболевания.
- Причина смерти будет установлена после проведения вскрытия, - отметила заместитель главы администрации Шахт Ольга Тхак.
Отметим, что в городском ковидном госпитале всего скончались девять пациентов. Среди них были три шахтинца, четыре жителя Новошахтинска и два жителя Октябрьского района.
За весь период жертвами COVID-19 стали 35 человек.