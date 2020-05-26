Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В ковидном госпитале Шахт скончалась 74-летняя пациентка

В ковидном госпитале Шахт скончалась 74-летняя пациентка
В Шахтах скончалась 74-летняя пациентка, находящаяся в ковидном госпитале. Женщина скончалась утром 28 мая, сообщил DonDay Шахты.

Жизнь пациентки поддерживали с помощью аппарата искусственной вентиляции легких. Кроме того, у женщины имелись хронические заболевания.

- Причина смерти будет установлена после проведения вскрытия, - отметила заместитель главы администрации Шахт Ольга Тхак.

Отметим, что в городском ковидном госпитале всего скончались девять пациентов. Среди них были три шахтинца, четыре жителя Новошахтинска и два жителя Октябрьского района.

За весь период жертвами COVID-19 стали 35 человек.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.