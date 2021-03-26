В Сальске провалился огромный участок земли
В Сальске произошел огромный провал. На несколько метров ушел под землю большой участок покрытия. Фотографии с места происшествия опубликовали сальчане в соцсетях 30 марта.
Обвал случился на улице Льва Толстого, недалеко от котельной. Судя по снимкам, на месте обвала проходит сеть коммуникаций.
На место выехал представитель администрации города, чтобы оценить масштаб ЧП и принять необходимые меры.
Это уже не первый обвал в городе. Как сообщал Rostov.ru, в середине марта подобная ситуация случилась посреди грунтовой дороги. По масштабу яма не сравнится, но автомобилисты с трудом проезжали участок дороги с провалом. А неделей ранее над Сальским кольцом просел строящийся мост. Такими темпами весь город вскоре может уйти под землю.
Однако самый большой резонанс вызвал огромный провал в асфальте, случившийся в 2018 году в Таганроге. Тогда огромная дыра в асфальте стала поводом для большого количества юмористических постов и мемов.