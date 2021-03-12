В Сальске автомобилисты не могут проехать из-за обвала грунтовой дороги

Жители Сальска пожаловались на огромную яму в микрорайоне «Семь ветров». Об этом горожане рассказали в соцсетях.- Яма появилась около месяца назад, - сетуют дончане. - Проехать невозможно - застрянешь. К тому же дети могут упасть. А некоторые люди вообще решили, что это новое место свалки, и стали скидывать туда мусор.Провал образовался между общежитием № 2 Сальского индустриального техникума и улицей Энгельса. Этот участок находится на балансе городской администрации, однако получить комментарий от ответственных чиновников не удалось. Местные жители лишь догадываются, что могло случиться на грунтовой дороге. Ее могли размыть сточные воды или порыв канализации. Однако дела это не меняет - яма так и остается на своем месте.