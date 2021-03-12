Над Сальским кольцом просел строящийся мост, пишут дончане в соцсетях. Происшествие случилось еще 9 марта, но об этом стало известно только несколько дней спустя.Судя по видео, опубликованном одним из автомобилистов, движение по мосту в тот день было ограничено до двух полос. На 14 марта обвалившийся участок восстановлен.Путепровод над Сальским кольцом расположен на 1 072-м – 1 091-м километрах федеральном трассы М-4 «Дон». Его планируют завершить в декабре 2022 года.