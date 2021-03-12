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Над Сальским кольцом просел строящийся мост

Над Сальским кольцом просел строящийся мост
Над Сальским кольцом просел строящийся мост, пишут дончане в соцсетях. Происшествие случилось еще 9 марта, но об этом стало известно только несколько дней спустя.

Судя по видео, опубликованном одним из автомобилистов, движение по мосту в тот день было ограничено до двух полос. На 14 марта обвалившийся участок восстановлен.

Путепровод над Сальским кольцом расположен на 1 072-м – 1 091-м километрах федеральном трассы М-4 «Дон». Его планируют завершить в декабре 2022 года.

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