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В Ростовской области девушку подозревают в убийстве собственного сына

В Ростовской области девушку подозревают в убийстве собственного сына
В хуторе Второй Киевский Кашарского района 27-летнюю девушку подозревают в убийстве собственного сына. Происшествие случилось 22 июня. Об этом сообщает информационный портал DonDay.ru.

По данным издания, тело маленького мальчика обнаружила его бабушка. Женщина сразу же обратилась за помощью в полицию и «скорую». Врачам пришлось лишь констатировать смерть ребенка.

По предварительной версии следствия, мальчик скончался от насильственных действий – удушения. В настоящее время выясняют все обстоятельства произошедшего. В убийстве подозревают 27-летнюю мать погибшего.

Известно, что Наталья была разведена с мужем. Воспитывать ребенка молодой маме помогали ее родители и брат.

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