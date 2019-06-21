В Ростовской области девушку подозревают в убийстве собственного сына



В хуторе Второй Киевский Кашарского района 27-летнюю девушку подозревают в убийстве собственного сына. Происшествие случилось 22 июня. Об этом сообщает информационный портал DonDay.ru.



По данным издания, тело маленького мальчика обнаружила его бабушка. Женщина сразу же обратилась за помощью в полицию и «скорую». Врачам пришлось лишь констатировать смерть ребенка.



По предварительной версии следствия, мальчик скончался от насильственных действий – удушения. В настоящее время выясняют все обстоятельства произошедшего. В убийстве подозревают 27-летнюю мать погибшего.



Известно, что Наталья была разведена с мужем. Воспитывать ребенка молодой маме помогали ее родители и брат.