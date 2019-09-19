В Ростовской области женщину, подозреваемую в убийстве ребёнка, перевели из СИЗО в психдиспансер



В Ростовской области женщина, подозреваемая в убийстве маленького сына, отправилась в психдиспансер. Миллеровский районный суд продлил Наталье У. меру пресечения до 22 октября. Об этом сообщает издание DonDay.ru.



Ужасная трагедия произошла в хуторе Втором Киевском Кашарского района. Труп семилетнего мальчика 22 июня нашла его бабушка. По предварительной версии правоохранителей, смерть ребёнка была насильственной. На его теле присутствовали следы удушения. По подозрению в убийстве задержали 27-летнюю мать погибшего.



Девушку отправили в следственный изолятор. Через какое-то время у неё начались проблемы с психическим здоровьем. Тогда Наталью решили перевести в специализированное учреждение.