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В Ростовской области возле украинской границы в ДТП пострадали трое: видео

В Ростовской области возле украинской границы в ДТП пострадали трое: видео
В Неклиновском районе Ростовской области при столкновении четырёх автомобилей пострадали три человека. Авария случилась около 10 часов 27 марта недалеко от границы с Украиной.

Известно, что в ДТП попали четыре машины. В результате аварии пострадали три человека. С травмами они были доставлены в больницу.

На видеозаписи видно, что красная легковушка буквально превратилась в груду металла. Её смяло так, как будто она попала под пресс.

- По факту аварии проводится проверка, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Все подробности происшествия устанавливаются.

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