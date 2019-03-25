В Ростовской области возле украинской границы в ДТП пострадали трое: видео
В Неклиновском районе Ростовской области при столкновении четырёх автомобилей пострадали три человека. Авария случилась около 10 часов 27 марта недалеко от границы с Украиной.
Известно, что в ДТП попали четыре машины. В результате аварии пострадали три человека. С травмами они были доставлены в больницу.
На видеозаписи видно, что красная легковушка буквально превратилась в груду металла. Её смяло так, как будто она попала под пресс.
- По факту аварии проводится проверка, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.
Все подробности происшествия устанавливаются.