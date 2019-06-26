В Ростовской области водитель легковушки наехал на 81-летнего велосипедиста



В Волгодонске Ростовской области водитель легковушки наехал на 81-летнего велосипедиста. Авария случилась на улице Энтузиастов, 27 28 июня около 9 часов.



По предварительным данным, 54-летний мужчина за рулем иномарки «Киа Церато» ехал по проезжей части. В это время перед ним начал движение 81-летний велосипедист. «Киа» наехала на пожилого мужчину.



В отделе пропаганды по Ростовской области рассказали, что пенсионер получил травмы. Прибывшие на место медики доставили его в больницу.





Фото: https://www.go68.ru