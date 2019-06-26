Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области водитель легковушки наехал на 81-летнего велосипедиста

В Ростовской области водитель легковушки наехал на 81-летнего велосипедиста
В Волгодонске Ростовской области водитель легковушки наехал на 81-летнего велосипедиста. Авария случилась на улице Энтузиастов, 27 28 июня около 9 часов.

По предварительным данным, 54-летний мужчина за рулем иномарки «Киа Церато» ехал по проезжей части. В это время перед ним начал движение 81-летний велосипедист. «Киа» наехала на пожилого мужчину.

В отделе пропаганды по Ростовской области рассказали, что пенсионер получил травмы. Прибывшие на место медики доставили его в больницу.


Фото: https://www.go68.ru

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.