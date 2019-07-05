В Ростовской области в полях сгорели два комбайна



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Два возгорания сельхозтехники произошло в Ростовской области 8 июля. Первый пожар случился в посёлке Весёлом.



Комбайн вспыхнул около полудня. Огонь распространился на площадь шесть квадратных метров. К тушению привлекались четыре спасателя и одна единица техники.



Второй случай произошёл в Родионово-Несветайском районе в слободе Барило-Крепинской около 15 часов. Площадь пожара составила 12 квадратных метров. В ликвидации возгорания были задействованы восемь спасателей и две единицы техники.

- В результате пожаров никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области.



В настоящее время специалисты устанавливают причины возгорания сельхозтехники.