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В Ростовской области в полях сгорели два комбайна

В Ростовской области в полях сгорели два комбайна
Фото: Twitter.com
Два возгорания сельхозтехники произошло в Ростовской области 8 июля. Первый пожар случился в посёлке Весёлом.

Комбайн вспыхнул около полудня. Огонь распространился на площадь шесть квадратных метров. К тушению привлекались четыре спасателя и одна единица техники.

Второй случай произошёл в Родионово-Несветайском районе в слободе Барило-Крепинской около 15 часов. Площадь пожара составила 12 квадратных метров. В ликвидации возгорания были задействованы восемь спасателей и две единицы техники.
- В результате пожаров никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области.

В настоящее время специалисты устанавливают причины возгорания сельхозтехники.

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