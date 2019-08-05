В Ростовской области за сутки в двух магазинах произошёл пожар



За сутки в Ростовской области произошло два пожара в торговых точках.



Рано утром 6 августа загорелся магазин в Каменске-Шахтинском на улице Московской. Сообщение о ЧП поступило в оперативные службы в 4:17. На место происшествия выехали две единицы техники и шесть спасателей.



Огнём была охвачена площадь 15 квадратных метров. В момент возгорания в помещении никого не было, поэтому в результате возгорания никто не пострадал. Полностью ликвидировать горение пожарным удалось в 4:30.



В этот же день в 16:19 на пульт дежурного пожарной части Волгодонска поступило сообщение с улицы Королёва. В одноэтажном магазине произошло возгорание. Площадь пожара составила шесть квадратных метров. Находившиеся в помещении люди вовремя успели покинуть здание.

- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. – Пожар ликвидирован в 16:26.



К тушению привлекались 12 спасателей и три единицы техники. В обоих случаях причины возгорания устанавливают.