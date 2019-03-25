В Ростовской области разыскивают пропавшего без вести 44-летнего мужчину



На Дону разыскивают пропавшего без вести мужчину. 44-летний Рустам Стрелов исчез бесследно.



Последний раз его видели в посёлке Сибирьковом Волгодонского района 5 марта. Больше о нём ничего не известно.



В полиции сообщили приметы пропавшего. На вид ему - 40-45 лет, рост - 175-180 сантиметров, худощавого телосложения. У мужчины карие глаза и чёрные волосы.



В день пропажи он был одет в коричневый пуховик, чёрную шапку, синие джинсы, чёрные спортивные ботинки и серый свитер.



Всех, кто знает, где может находиться Рустам Стрелов, или видел его, просят сообщить по телефонам: 8 (863) 94-700-01, 8-989-703-70-95.