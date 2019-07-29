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На Дону разыскивают пропавшего без вести уроженца Луганской области

На Дону разыскивают пропавшего без вести уроженца Луганской области

Пропавшего уроженца Луганской области разыскивают на Дону. Последний раз 33-летнего Дениса Секацкого видели в апреле 2016 года, когда он пересекал границу на таможенном пункте в Новошахтинске.

С тех пор мужчина на связь с родными не выходил. Ни его друзья, ни знакомые не знают, где он находится.

Родственники сообщили приметы пропавшего. Его рост - около 190 сантиметров, у него плотное телосложение, русые волосы, серые глаза.
В день пропажи на нём были синие джинсы, весенняя куртка и чёрные туфли.


Всех, кто знает, где находится Денис Секацкий или видел его, просят сообщить по телефонам: 8-905-458-28-01 или 112.

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