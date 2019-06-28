В Ростовской области разыскивают пенсионера из Краснодарского края



Пропавшего в Новороссийске пенсионера разыскивают в Ростовской области. Анатолий Юмаев отсутствует дома более недели.



Он 25 июня вышел из своего дома на улице Профсоюзной и пропал. Сначала к розыску подключились поисковики Краснодарского края, теперь - Ростовской области. Анатолий может быть дезориентирован, так что есть возможность, что он поехал в другую область.



Юмаеву - 67 лет, его рост - 168 сантиметров, телосложение среднее, волосы седые, глаза серые. В день пропажи он был одет в белую футболку или рубашку, тёмно-синие штаны и чёрные ботинки. Отмечается, что пенсионер носит очки.



Любую информацию о местонахождении Анатолия Юмаева просят сообщать по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.