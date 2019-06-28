Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области разыскивают пенсионера из Краснодарского края

В Ростовской области разыскивают пенсионера из Краснодарского края
Пропавшего в Новороссийске пенсионера разыскивают в Ростовской области. Анатолий Юмаев отсутствует дома более недели.

Он 25 июня вышел из своего дома на улице Профсоюзной и пропал. Сначала к розыску подключились поисковики Краснодарского края, теперь - Ростовской области. Анатолий может быть дезориентирован, так что есть возможность, что он поехал в другую область.

Юмаеву - 67 лет, его рост - 168 сантиметров, телосложение среднее, волосы седые, глаза серые. В день пропажи он был одет в белую футболку или рубашку, тёмно-синие штаны и чёрные ботинки. Отмечается, что пенсионер носит очки.

Любую информацию о местонахождении Анатолия Юмаева просят сообщать по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.