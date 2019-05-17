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Шёл домой и исчез: маленького мальчика из Краснодарского края разыскивают в Ростовской области

Шёл домой и исчез: маленького мальчика из Краснодарского края разыскивают в Ростовской области
В Ростовской области разыскивают 9-летнего мальчика из Краснодарского края. Богдан Кривко пропал в станице Баговской Мостовского района. О нём нет вестей с 10 мая.

Местные жители видели его в последний раз, когда он шёл по улице Богатырской домой. Живёт мальчик на улице Центральной. Однако до своего дома Богдан так и не дошёл. Когда он не вернулся к родным, они стали обзванивать всех знакомых, но безуспешно. К поискам подключились полицейские и волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт Юг».

Когда спустя неделю след ребёнка не был найден, его стали разыскивать в соседних регионах. И вот блеснула надежда: появилась информация, что похожего мальчика видели в Ростове-на-Дону.

Рост Кривко - примерно 120-130 сантиметров, телосложение полное. У него серо-зелёные глаза и светло-русые волосы. В день пропажи мальчик был одет в чёрную толстовку с капюшоном и рисунком, тёмно-синие штаны и кеды такого же цвета.

Любую информацию о местонахождении Богдана Кривко просят сообщать по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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