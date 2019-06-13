В Ростове произошло крупное возгорание на складе



В Ростове-на-Дону произошло крупное возгорание в складском помещении. Пламя начало распространяться около 3 часов 18 июня на переулке Нефтяном.



Известно, что сначала пожару присвоили вторую категорию сложности, позже – третью. На место возгорания прибыли 88 спасателей и 20 единиц техники. Огонь ликвидировали дольше трех часов.



– В 6:19 пожар потушили. Площадь возгорания составила 540 квадратных метров, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по ростовской области.



Уточняется, что в результате возгорания никто не пострадал.