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В Ростове произошло крупное возгорание на складе

В Ростове произошло крупное возгорание на складе
В Ростове-на-Дону произошло крупное возгорание в складском помещении. Пламя начало распространяться около 3 часов 18 июня на переулке Нефтяном.

Известно, что сначала пожару присвоили вторую категорию сложности, позже – третью. На место возгорания прибыли 88 спасателей и 20 единиц техники. Огонь ликвидировали дольше трех часов.

– В 6:19 пожар потушили. Площадь возгорания составила 540 квадратных метров, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по ростовской области.

Уточняется, что в результате возгорания никто не пострадал.

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