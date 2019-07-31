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В Ростовской области водитель, по вине которого погиб парень, отделался условным сроком

В Ростовской области водитель, по вине которого погиб парень, отделался условным сроком
Условный срок получил виновник смертельного ДТП в Донском регионе. Его признали виновным по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Соответствующая информация размещена на сайте прокуратуры Ростовской области.

Напомним, происшествие случилось в Белой Калитве 14 февраля 2019 года. Ночью по дороге ехал 29-летний парень за рулём «БМВ 520», рядом – 23-летний пассажир. Водитель нарушил правила дорожного движения, из-за чего автомобиль на большой скорости врезался в опору ЛЭП. В результате аварии пассажир получил серьёзные травмы и скончался на месте происшествия.

В прокуратуре сообщили, что водителя признали виновным по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ему назначили наказание в виде одного года и пяти месяцев лишения свободы условно.

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