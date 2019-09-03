В Ростовской области суд признал вину водителя, по вине которого погибла женщина



Мужчина, по вине которого в результате ДТП погибла женщина, отправился в тюрьму в Ростовской области. Он будет отбывать наказание по статьям «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека» и «Оставление в опасности».



По информации Гуковского городского суда, происшествие случилось 11 августа 2018 года в микрорайоне Алмазном. Подсудимый, будучи подшофе, сел за руль своего ВАЗа. Двигаясь из Зверево в Гуково, он превысил скорость и в итоге потерял управление. На улице Ленина автомобиль вылетел на обочину, по которой шла женщина. Машина сбила её. После этого водитель скрылся с места ДТП.



Приятель женщины, который по счастливой случайности не пострадал, сразу позвонил её сыну и рассказал о произошедшем. Прибывшие на место медики доставили её в больницу. Потерпевшая получила многочисленные травмы головы, груди, живота, переломы рёбер и другие тяжёлые увечья. Вследствие этого у неё развился травматический шок, из-за чего она умерла спустя два дня после ДТП.



Автомобилиста вскоре нашли. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека» и «Оставление в опасности». Его приговорили к четырём годам колонии-поселения. Также мужчину обязали выплатить моральный вред в размере 400 000 рублей, имущественный вред — 33 490 рублей и 25 000 рублей — за процессуальные издержки.