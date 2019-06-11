В Ростовской области при столкновении иномарки и трактора пострадала 15-летняя девочка



В станице Заплавской Ростовской области произошло ДТП с участием иномарки и трактора. Авария случилась на улице Шоссейной 13 июня.



По предварительной информации, водитель автомобиля «Хендай Акцент» двигался в районе дома № 52. Он не соблюдал безопасную дистанцию до движущегося впереди трактора. Иномарка врезалась в трактор.



– В результате ДТП пострадали водитель и 15-летняя пассажирка «Хендай Акцент». С травмами людей доставили в больницу, – рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Ростовской области.