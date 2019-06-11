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В Ростовской области при столкновении иномарки и трактора пострадала 15-летняя девочка

В Ростовской области при столкновении иномарки и трактора пострадала 15-летняя девочка
В станице Заплавской Ростовской области произошло ДТП с участием иномарки и трактора. Авария случилась на улице Шоссейной 13 июня.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Хендай Акцент» двигался в районе дома № 52. Он не соблюдал безопасную дистанцию до движущегося впереди трактора. Иномарка врезалась в трактор.

– В результате ДТП пострадали водитель и 15-летняя пассажирка «Хендай Акцент». С травмами людей доставили в больницу, – рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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