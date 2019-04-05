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В Ростовской области при пожаре в частном доме погиб 55-летний мужчина

В Ростовской области при пожаре в частном доме погиб 55-летний мужчина
В Миллеровском районе Ростовской области при пожаре в частном доме погиб местный житель.

Возгорание произошло в селе Волошино. 8 апреля около половины 11 утра загорелся дом в переулке Заливном.
- Площадь пожара составила четыре квадратных метра, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. – Причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнём.

Полностью спасатели ликвидировали пожар в 10:41. В результате возгорания погиб 55-летний мужчина.

К тушению привлекались три человека и одна единица техники.

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