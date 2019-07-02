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В Ростовской области при ДТП пострадал мотоциклист

В Ростовской области при ДТП пострадал мотоциклист
Фото для иллюстрации

Мотоциклист получил травмы в результате ДТП в Ростовской области. Авария произошла в Аксае 3 июля около 17:30.

По улице Казачьей двигались 30-летний мужчина на мотоцикле «Хонда» и водитель автомобиля «Хендай». Возле дома № 26б транспортные средства столкнулись.

- Травмы получил водитель мотоцикла, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Молодой человек серьёзно не пострадал. Медики на месте оказали ему разовую помощь.

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