В Ростовской области при ДТП пострадал мотоциклист



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Мотоциклист получил травмы в результате ДТП в Ростовской области. Авария произошла в Аксае 3 июля около 17:30.



По улице Казачьей двигались 30-летний мужчина на мотоцикле «Хонда» и водитель автомобиля «Хендай». Возле дома № 26б транспортные средства столкнулись.



- Травмы получил водитель мотоцикла, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



Молодой человек серьёзно не пострадал. Медики на месте оказали ему разовую помощь.