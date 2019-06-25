Водитель мотоцикла в Шахтах получил травмы, врезавшись в столб



Фото для иллюстрации: http://life.vesti14.ru



В Шахтах водитель мотоцикла пострадал, врезавшись в столб. Происшествие случилось на улице Шишкина 26 июня около 20:30.



По дороге ехал 33-летний мужчина на мотоцикле «Омакс». По предварительной информации, он превысил скорость и потерял управление. В следующий миг он выскочил на бордюр и врезался в столб.



- В результате ДТП потерпевший получил травмы и был доставлен в больницу, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



Мотоциклиста госпитализировали в БСМП имени Ленина. По факту случившегося проводится проверка.