Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Водитель мотоцикла в Шахтах получил травмы, врезавшись в столб

Водитель мотоцикла в Шахтах получил травмы, врезавшись в столб
Фото для иллюстрации: http://life.vesti14.ru

В Шахтах водитель мотоцикла пострадал, врезавшись в столб. Происшествие случилось на улице Шишкина 26 июня около 20:30.

По дороге ехал 33-летний мужчина на мотоцикле «Омакс». По предварительной информации, он превысил скорость и потерял управление. В следующий миг он выскочил на бордюр и врезался в столб.

- В результате ДТП потерпевший получил травмы и был доставлен в больницу, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Мотоциклиста госпитализировали в БСМП имени Ленина. По факту случившегося проводится проверка.

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.