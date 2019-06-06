В Ростовской области перевернулась легковушка: двое погибли



В Ростовской области 26-летняя девушка перевернулась на легковушке. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 7 июня на трассе «Семикаракорск - Красноармейский» - хутор Шаминка - хутор Золотаревка - хутор Старокузнецовский - Старокузнецкое Лесничество».



По предварительной информации, автоледи на ВАЗ-210740 не справилась с управлением и вылетела с автодороги, после чего перевернулась.



- В результате 10-летний ребенок и его мама, 39-летняя пассажирка, сидевшая на переднем сидении, погибли на месте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель и еще одна женщина-пассажир не пострадали.



В ведомстве уточнили, что у автоледи не было водительских прав и на момент прибытия полицейских на месте девушка-водитель была пьяна.