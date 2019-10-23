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В ДТП на трассе М-4 «Дон», в котором погибли два человека, пострадали двое взрослых и ребёнок

В ДТП на трассе М-4 «Дон», в котором погибли два человека, пострадали двое взрослых и ребёнок
Согласно уточнённой информации, в аварии на трассе М-4 «Дон», в которой погибли два человека, также пострадали двое взрослых и ребёнок.

- В ДТП пострадали 34-летний водитель и пассажиры «Митсубиси Лансер» - женщина и 11-летний мальчик, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

Напомним, авария произошла в Аксайском районе вечером 24 октября. По предварительной информации, водитель «Рено Логана» не справился с управлением и допустил касательное столкновение с «Ниссаном Микро». Затем «Рено Логан» отлетел на «Митсубиси Лансер», после чего загорелся.

Водитель и пассажир «Рено Логана» скончались на месте происшествия.

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