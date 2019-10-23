В ДТП на трассе М-4 «Дон», в котором погибли два человека, пострадали двое взрослых и ребёнок



Согласно уточнённой информации, в аварии на трассе М-4 «Дон», в которой погибли два человека, также пострадали двое взрослых и ребёнок.



- В ДТП пострадали 34-летний водитель и пассажиры «Митсубиси Лансер» - женщина и 11-летний мальчик, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



Напомним, авария произошла в Аксайском районе вечером 24 октября. По предварительной информации, водитель «Рено Логана» не справился с управлением и допустил касательное столкновение с «Ниссаном Микро». Затем «Рено Логан» отлетел на «Митсубиси Лансер», после чего загорелся.



Водитель и пассажир «Рено Логана» скончались на месте происшествия.