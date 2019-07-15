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В Ростовской области мужчина украл пожертвования из часовни

В Ростовской области мужчина украл пожертвования из часовни
Житель Чертковского района Ростовской области украл пожертвования из часовни. Происшествие случилось в Осиковском сельском поселении. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Как сообщили в прокуратуре Ростовской области, 40-летний мужчина был безработным. Оставшись один в недостроенной часовне Воскресения Христова, он разбил ящик для пожертвований. Оттуда он вытащил девять тысяч рублей и скрылся.

- Украденное подозреваемый потратил, - добавили в ведомстве. - Его удалось задержать.

Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

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