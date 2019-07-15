В Ростовской области мужчина украл пожертвования из часовни



Житель Чертковского района Ростовской области украл пожертвования из часовни. Происшествие случилось в Осиковском сельском поселении. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о краже.



Как сообщили в прокуратуре Ростовской области, 40-летний мужчина был безработным. Оставшись один в недостроенной часовне Воскресения Христова, он разбил ящик для пожертвований. Оттуда он вытащил девять тысяч рублей и скрылся.



- Украденное подозреваемый потратил, - добавили в ведомстве. - Его удалось задержать.



Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.