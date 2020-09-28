В ростовском Платове из-за ураганного ветра не смогли приземлиться три самолета

В Платове из-за сильного ветра в Ростовской области не смогли приземлиться три самолета. Об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе донского воздушного хаба.По данным пресс-службы, самолетам пришлось развернуться и сесть на запасные аэродромы. Один из лайнеров улетел на посадку в Ставрополь, два ушли на запасной в Краснодар.Напомним, в Ростовской области бушует ураганный ветер. В ближайшие сутки прогнозируют сильный ветер с порывами до 24 метров в секунду. В ураган даже небольшое возгорание может привести к непоправимым последствиям. Не стоит бросать непотушенные окурки, жечь костры и сжигать мусор.В частности, сейчас на огромной площади горит лес в Цимлянске.