В Ростовской области на огромной площади горит лес. Возгорание случилось 30 сентября на территории Цимлянского участкового лесничества в Цимлянском районе, сообщает минприроды Ростовской области.- Источником возгорания стал степной пожар, - говорят в ведомстве. - Из-за сильного ветра происходит быстрое распространение огня, переход в стадию верхового лесного пожара.В тушении лесных пожаров задействованы силы и средства ГАУ РО «Лес». С огнем борются противопожарные подразделения МЧС, муниципалитета. В тушении принимают участие 87 человек и 24 единиц техники. Идёт наращивание группировки.По последним данным, к 14 часам огнем охвачено 8,8 гектаров леса.Напомним, в эти дни на территории Ростовской области 30 сентября и в течение всего дня 1 октябряпрогнозируют сильный ветер. Местами порывы будут достигать 24 метров в секунду. В ураган даже небольшое возгорание может привести к непоправимым последствиям. Не стоит бросать непотушенные окурки, жечь костры и сжигать мусор.