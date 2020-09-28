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В Ростовской области на огромной площади горит лес

В Ростовской области на огромной площади горит лес
В Ростовской области на огромной площади горит лес. Возгорание случилось 30 сентября на территории Цимлянского участкового лесничества в Цимлянском районе, сообщает минприроды Ростовской области.

- Источником возгорания стал степной пожар, - говорят в ведомстве. - Из-за сильного ветра происходит быстрое распространение огня, переход в стадию верхового лесного пожара.

В тушении лесных пожаров задействованы силы и средства ГАУ РО «Лес». С огнем борются противопожарные подразделения МЧС, муниципалитета. В тушении принимают участие 87 человек и 24 единиц техники. Идёт наращивание группировки.

По последним данным, к 14 часам огнем охвачено 8,8 гектаров леса.

Напомним, в эти дни на территории Ростовской области 30 сентября и в течение всего дня 1 октябряпрогнозируют сильный ветер. Местами порывы будут достигать 24 метров в секунду. В ураган даже небольшое возгорание может привести к непоправимым последствиям. Не стоит бросать непотушенные окурки, жечь костры и сжигать мусор.

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