В Ростовской области женщина вонзила отвертку в грудь своему сожителю

Очередная бытовая ссора едва не закончилась трагедией. В Ростовской области женщина вонзила своему сожителю в грудь отвертку. Происшествие случилось еще 26 августа в Белокалитвинском районе.По информации собственного источника Rostov.ru, конфликт произошел в одном из многоквартирных домов в хуторе Ильинка. В ходе ссоры 44-летняя женщина схватила со стола отвертку и воткнула ее в область сердца своему сожителю. Осознав, что натворила, она вызвала скорую помощь.С травмой грудной клетки 50-летнего пострадавшего доставили в больницу. К счастью, ранение не задело жизненно важные органы, и мужчина остался жив. В настоящее время он находится в больнице.Его спутницу теперь подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Сейчас она находится в СИЗО.