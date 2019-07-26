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В Ростове тюремный срок получила женщина, ударившая знакомого ножом для хлеба

В Ростове тюремный срок получила женщина, ударившая знакомого ножом для хлеба
В Ростове-на-Дону суд признал вину женщины, ранившей ножом брата мужа. По информации в картотеке Советского районного суда, ей назначили наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима.

Инцидент произошёл 5 декабря 2018 года. В тот день потерпевшему позвонила девушка и пригласила приехать в гости. Когда он пришёл, увидел что с ней дома находится жена его брата. Они купили пиво, и женщины стали его пить. Мужчина алкоголь не употреблял, потому что плохо себя чувствовал. Вскоре жена брата, подсудимая, стала оскорбительно высказываться в адрес мужчины и его семьи. Так как женщину невозможно было успокоить, он позвонил её мужу, который недавно вышел из тюрьмы. Тот пришёл минут через десять, и между супругами сразу вспыхнула ссора.

Они стали драться, брат еле разнял их и стал удерживать обвиняемую в кухне, чтобы конфликт не начался снова. Женщине это не понравилось, и она стала крушить кухню, бросать на пол и переворачивать утварь. Когда она схватила решётку на плите, муж вбежал на кухню, чтобы остановить её. Жена крикнула, что всех «порешит», и схватила нож для хлеба. Пытаясь ударить им мужа, она случайно ударила в бок его брата.

Мужчина сразу на такси поехал в больницу. Там у него диагностировали колото-резаное ранение левой половины груди, проникающее в брюшную полость с повреждением селезёнки, желудка и толстой кишки. Пострадавший провёл в больнице 20 дней, затем продолжил курс лечения.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В суде сообщили, что она полностью признала свою вину. Ей назначили наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима. Так как сейчас она воспитывает 14-летнюю дочь, то за решётку отправится, когда ребёнок достигнет совершеннолетия.

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