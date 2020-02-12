Жительница Таганрога, несколько раз ударившая знакомого ножом, получила шесть лет колонии



В Таганроге вынесли приговор женщине, несколько раз ударившей знакомого ножом. Местная жительница отправится на шесть лет в колонию общего режима.



Происшествие случилось 30 мая 2019 года. Обвиняемая пришла в гости к знакомым. Она села за стол вместе с приятелем и его отцом. Неожиданно мужчина стал обвинять её в том, что она украла телевизор у хозяина квартиры. Как позже рассказала подозреваемая, она этого не делала. Женщина стала оправдываться, и тогда оппоненты начали ругаться. Знакомый ударил её по лицу, а она схватила со стола нож и ударила его в живот, грудь и плечо. Пострадавшего доставили в больницу, где он долго восстанавливался после травм.



В отношении нападавшей возбудили дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия. Женщина просила изменить статью, так как утверждала, что ударила потерпевшего ножом, обороняясь. Однако свидетельства пострадавшего и свидетелей говорили об обратном.



Отягчающим обстоятельством стало то, что ранее она была два раза судима за причинение тяжкого вреда здоровью.



Приговором Таганрогского городского суда обвиняемой назначили шесть лет колонии общего режима.