В Ростовской области женщина, ударившая сожителя ножом в грудь, получила условный срок



В Ростовской области условный срок получила женщина, ударившая сожителя ножом в грудь. Соответствующая информация опубликована на сайте Аксайского районного суда.



Происшествие случилось 22 декабря 2018 года. Пара находилась дома, когда между ними завязалась ссора. Когда словесные аргументы кончились, в ход пошли кулаки. Женщина около четырёх раз ударила сожителя по лицу, а затем схватила за нож. Своим оружием она ударила его в левую часть груди.



Увидев, что она натворила, обвиняемая сразу стала оказывать мужчине помощь. Затем она вызвала медиков. Пострадавшего быстро госпитализировали. В больнице у него диагностировали слепое колото-резаное ранение и скопление крови и воздуха в плевральной полости.



В отношении его сожительницы было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». Аксайский районный суд признал её вину и назначил ей три года условно.