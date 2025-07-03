В Ростовской области женщина получила ожоги из-за работы с горячим битумом

Фото: ГУ МЧС РО

В Ростовской области произошло ЧП: женщина получила ожоги из-за работы с горячим битумом.Инцидент произошёл 1 июля в селе Куйбышево. 42-летняя женщина решила самостоятельно отремонтировать свой дом, для чего ей потребовалось залить трещины битумом. Она начала разогревать его с помощью газовой горелки. Однако в какой-то момент битум вспыхнул, и огонь перекинулся на летнюю кухню.Владелица попыталась ликвидировать огонь своими силами, но в итоге получила ожоги.Как уточнили в региональном МЧС, для ликвидации возгорания были направлены 6 специалистов на 2 пожарных автомобилях.