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В Ростовской области женщина подозревается в жестокой расправе над младшей сестрой

В Ростовской области женщина подозревается в жестокой расправе над младшей сестрой
В Песчанокопский районный суд Ростовской области поступило дело о насильственной смерти 45-летней женщины. В качестве подозреваемой в жестокой расправе - ее старшая сестра.

По версии правоохранителей, трагедия случилась в новогоднюю ночь с 2020 на 2021 год. Родственницы отмечали праздник, выпивали. Затем между сестрами произошла ссора, переросшая в драку. В порыве злости 49-летняя дончанка взяла кухонный нож и нанесла несколько ударов своей 45-летней сестре.

Пострадавшую госпитализировали в больницу Песчанокопского района. От полученных увечий женщина скончалась. Родственницу задержали по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Если суд докажет виновность фигурантки, ее ждет наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет.

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