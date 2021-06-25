В Ростовской области женщина подозревается в жестокой расправе над младшей сестрой

В Песчанокопский районный суд Ростовской области поступило дело о насильственной смерти 45-летней женщины. В качестве подозреваемой в жестокой расправе - ее старшая сестра.По версии правоохранителей, трагедия случилась в новогоднюю ночь с 2020 на 2021 год. Родственницы отмечали праздник, выпивали. Затем между сестрами произошла ссора, переросшая в драку. В порыве злости 49-летняя дончанка взяла кухонный нож и нанесла несколько ударов своей 45-летней сестре.Пострадавшую госпитализировали в больницу Песчанокопского района. От полученных увечий женщина скончалась. Родственницу задержали по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшем по неосторожности смерть человека.Если суд докажет виновность фигурантки, ее ждет наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет.