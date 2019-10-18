В Ростовской области задержали подозреваемых в убийстве супружеской пары



На Дону задержали предполагаемых убийц, зарезавших супружескую пару. Сейчас подозреваемые находятся под стражей.



Трагический случай произошёл в ночь с 18 на 19 октября в посёлке Глубоком Каменского района. Муж с женой временно проживали в доме у соседей, присматривая за их небольшим хозяйством. В ночное время в жильё пробрались воры. Скорее всего, они не ожидали увидеть внутри людей. Злоумышленники напали на супругов, избили их и нанесли несколько колото-резаных ранений в область головы и туловища. От полученных травм 59-летняя женщина скончалась на месте. Её 39-летнего сожителя в тяжёлом состоянии доставили в больницу. Несмотря на старания врачей, 20 октября он умер в медучреждении.



Нападавшие, расправившись со своими жертвами, скрылись с места преступления. Вскоре правоохранители задержали их. Подозреваемыми оказались 22-летний и 49-летний местные жители. Один из них ранее был судим за преступления против личности и собственности.



- По ходатайству следователя в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.



Все обстоятельства преступления устанавливаются.