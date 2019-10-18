На Дону неизвестные зарезали супругов



В Ростовской области неизвестные зарезали супружескую пару. Трагедия случилась в поселке Глубоком Каменского района в ночь на 20 октября.



Как сообщил DonDay.ru, 59-летняя дончанка вместе с сожителем присматривали за маленьким хозяйством соседей. В ночь на 20 октября в дом проникли воры. Злоумышленники не ожидали увидеть в жилище людей и решили расправиться с ними.



Они несколько раз ударили женщину ножом, а после избили ее сожителя. Дончанка скончалась до приезда врачей. Мужчину доставили в больницу с разными травмами. По предварительной информации, спустя некоторое время он умер в медицинском учреждении.



Причины и обстоятельства происшествия уточняются.