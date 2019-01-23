Уроженцев Ростовской области задержали в Ставропольском крае по подозрению в убийстве ветерана войны



На Ставрополье задержали уроженцев Ростовской области, которые подозреваются в убийстве ветерана войны.



По версии следствия, в ночь на 10 января злоумышленники пробрались в дом пожилой женщины. В это время она лежала на кровати. Подозреваемые набросили на пенсионерку одеяло и стали жестоко бить по голове. Потом они забрали её паспорт, похитили 20 тысяч рублей и сбежали.



Несчастную доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Несмотря на то, что врачи приложили все усилия, чтобы спасти её, она скончалась. Спустя какое-то время стало известно, что женщина является ветераном Великой Отечественной войны.



Через две недели правоохранители нашли предполагаемых убийц. Ими оказались парни 20 и 24 лет, родившиеся в Ростовской области. Весной 2018 года они устанавливали пластиковые окна в доме пенсионерки. Тогда они тоже похитили у неё деньги. Поняв, что пожилая женщина является лёгкой жертвой, они вернулись к ней в январе.



В отношении молодых людей возбуждены уголовные дела по статьям о грабеже и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.



- Следствие готовит ходатайство в суд об избрании меры пресечения в отношении фигурантов, - сообщили в СУ СК России по Ставропольскому краю.



Расследование уголовного дела продолжается.