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Двух уроженцев Ростовской области задержали по подозрению в убийстве 9-летней давности

Двух уроженцев Ростовской области задержали по подозрению в убийстве 9-летней давности
Двух уроженцев Ростовской области задержали по подозрению в убийстве, совершённом в Питере в 2010 году. Мужчин арестовали 12 марта. Один из них находился в Санкт-Петербурге, второй — в Ростове-на-Дону.

По версии следователей, в августе 2010 года двое напали на женщину в Красносельском районе Питера. Они затащили несчастную в её же автомобиль, похитили у неё банковскую карточку, телефон и прочие вещи. Боясь, что жертва обратится в полицию, злодеи стали её душить. Когда женщина потеряла сознание, они ударили её ножом в шею и затолкали в багажник «Форда Фокус». Затем подозреваемые припарковали авто возле одного из домов на проспекте Ветеранов и скрылись. От полученного ранения 40-летняя потерпевшая скончалась на месте. По факту обнаружения тела было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Спустя девять лет злоумышленников удалось поймать. Ими оказались 32-летний и 33-летний уроженцы донского региона. На момент совершения преступления им было 23 и 24 года.

- Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения и предъявлении им обвинения, - отметили в СУ СКР по Санкт-Петербургу.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначаются необходимые экспертизы.

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