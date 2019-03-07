Двух уроженцев Ростовской области задержали по подозрению в убийстве 9-летней давности



Двух уроженцев Ростовской области задержали по подозрению в убийстве, совершённом в Питере в 2010 году. Мужчин арестовали 12 марта. Один из них находился в Санкт-Петербурге, второй — в Ростове-на-Дону.



По версии следователей, в августе 2010 года двое напали на женщину в Красносельском районе Питера. Они затащили несчастную в её же автомобиль, похитили у неё банковскую карточку, телефон и прочие вещи. Боясь, что жертва обратится в полицию, злодеи стали её душить. Когда женщина потеряла сознание, они ударили её ножом в шею и затолкали в багажник «Форда Фокус». Затем подозреваемые припарковали авто возле одного из домов на проспекте Ветеранов и скрылись. От полученного ранения 40-летняя потерпевшая скончалась на месте. По факту обнаружения тела было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».



Спустя девять лет злоумышленников удалось поймать. Ими оказались 32-летний и 33-летний уроженцы донского региона. На момент совершения преступления им было 23 и 24 года.



- Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения и предъявлении им обвинения, - отметили в СУ СКР по Санкт-Петербургу.



Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначаются необходимые экспертизы.