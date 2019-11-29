В Кировском районе Ростова один человек погиб при пожаре



Пожар унёс одну жизнь в Ростове-на-Дону. Трагический случай произошёл в ночь на 1 декабря. Около 20 часов поступило сообщение о ЧП на Ворошиловском проспекте. Случилось возгорание в жилом доме.



- Площадь пожара составила 40 квадратных метров, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. - К тушению привлекали 18 человек личного состава и пять единиц техники.



По информации ведомства, на ликвидацию возгорания ушло примерно 20 минут. К несчастью, на месте пожара спасатели обнаружили тело погибшего. Им оказался 62-летний мужчина. Причиной возгорания эксперты назвали замыкание электропроводки.