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В Кировском районе Ростова один человек погиб при пожаре

В Кировском районе Ростова один человек погиб при пожаре
Пожар унёс одну жизнь в Ростове-на-Дону. Трагический случай произошёл в ночь на 1 декабря. Около 20 часов поступило сообщение о ЧП на Ворошиловском проспекте. Случилось возгорание в жилом доме.

- Площадь пожара составила 40 квадратных метров, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. - К тушению привлекали 18 человек личного состава и пять единиц техники.

По информации ведомства, на ликвидацию возгорания ушло примерно 20 минут. К несчастью, на месте пожара спасатели обнаружили тело погибшего. Им оказался 62-летний мужчина. Причиной возгорания эксперты назвали замыкание электропроводки.

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